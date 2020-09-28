نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: شاركت الفنانة لاميتا فرنجية ، متابعيها صور جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة صيفية جريئة أثناء قضاء العطلة، ترتدي كاش ...

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. محمد الشرنوبي يهنئ زوجته بعيد ميلادها.. لاميتا فرنجية تستمتع بالعطلة الصيفية.. عباس أبو الحسن عن أمير كرار... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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