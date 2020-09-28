كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة، ووضعت "كاب" على الرأس باللون الأسود وعلقت "لا تمنح احد القدرة على ان يبدل سعادتك الى حزن او تغيير مزاجك بكلمة ، اعطهم ما تحب الا نفسك وسعادتك فلا احد يستحق ذلك الا أنت ????????#احب_نفسك_اولا".
وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإطلالة ناعمة.. ديانا حداد تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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