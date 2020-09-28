غدا.. حفلة ستاند أب كوميدى جديدة في الساقية

تستقبل ساقية الصاوى حفل استاند أب كوميدى جديد بعنوان "يا بخت من ضحكنى بس" يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.

حفلة ستاندب كوميدي يقدمها مجموعة من أفضل الفنانين الكوميديين الممارسين لفن الستاند كوميدي منذ أكثر من ٤ سنين كوميديانز لأول مرة في حفلة واحدة.

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.