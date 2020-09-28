أحمد جمال أحمد

Advertisements

اعلنت النجم الكبير واكين فينيكس عن استقباله لمولوده الأول من خطيبته النجمة روني مارا، كما أعلن انه صبي ومنح اسمه شقيقه الراحل.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل التي افادت بأن الثنائي فينيكس وروني كانا قد اعلنا ارتباطهما رسميا، عقب ظهورهما بمهرجان كان بدورته للعام السابق.

ومنح واكين الطفل اسم شقيقه ريفر فينكس الراحل، الذي كان من أكثر الاشخاص تأثيرا في حياة واكين.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واكين فينيكس يستقبل مولوده الأول من روني مارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.