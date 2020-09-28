تايلور سويفت تكسر الرقم القياسي الخاص بـ "ويتني هيوستن"

أحمد جمال أحمد

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نجحت النجمة الشابة تايلور سويفت في تحطيم الرقم القياسي، الخاص بالنجمة الكبيرة ويتني هيوستن، لقائمة أعلى 200 اغنية استماعا حول العالم.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان تايلور استمرت متصدرة للقائمة، لمدة اسابيع متكررة، تخطت عدد الاسابع الذي نجحت ويتني بالبقاء بها على قمة القائمة نفسها.

وبذلك اصبحت تايلور تمتلك الرقم القياسي، في كل من قائمة الـ 100 الاعلى استماع وقائمة الـ 200 الاعلى استماع.



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