هاري ستايلز يظهر راكضا بأقصى سرعة خلال تصويره لأغنيه جديدة

أحمد جمال أحمد

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ظهر النجم البريطاني الشاب هاري ستايلز، في لقطات جديدة من تصويره لمشاهد احدث اغنية يستعد لطرحها من البومه الجديد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لهاري من موقع تصوير الاغنية، ظهر خلالها راكضا بأقصى سرعة، ومرتديا لقميص بقياس اكبر من حجمه.

وقالت الصحيفة ان هاري، كان يصور مشاهد من اغنيته المرتقبة باسم golden، من احدث البوماته.



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