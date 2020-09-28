كاميلا كابيو تصوير سيندريلا ببريطانيا

أحمد جمال أحمد

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ظهرت المغنية الشابة كاميلا كابيو، في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلم ديزني المرتقب، سيندريلا، من موقع التصوير بالمملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات مسربة من داخل موقع التصوير للنجمة الشابة، حيث تجسد شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة في نسخة سينمائية حية.

ويشاركها في بطولة الفيلم ايدينا مينزل، وسبق لديزني ان طرحت نسخة حية من سيندريلا كانت من بطولة ليلي جيمس وكيت بلانشيت.



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