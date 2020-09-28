ايرادات TENET تتخطى الـ 280 مليون دولار

أحمد جمال أحمد

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نجح فيلم TENET الجديد للمخرج كريستوفر نولان، في الوصول بمعدل ايارادته حول العالم لما يزيد عن 280 مليون دولار منذ طرحه.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل التي افادت بأن الفيلم حتى الآن يعد انجح فيلم محققا للايرادات منذ عودة دور العرض في فترة ما بعد كورونا.

ويشارك في بطولة الفيلم جون ديفيد واشنطن والنجم روبيرت باتينسون، ويخرجه المخرج كريستوفر نولان.



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