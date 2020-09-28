أحمد جمال أحمد

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كشفت شبكة CW عن الللقطات الرسمية الأولى للمثلة الشابة جافيسيا ليزلي، التي تجسد شخصية المرأة الوطواط خلفا لروبي روز.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من تصوير ليزلي لمشاهدها بالمسلسل، حيث اصبحت اول فنانة سمراء البشرة تجسد هذه الشخصية.

وقبل منها كانت روبي روز اول ممثلة مثلية تجسد شخصية المرأة الوطواط في تاريخ صناعة مسلسلات القصص المصورة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جافيسيا ليزلي تظهر بأول إطلالة لها بزي الوطواط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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