انتوني هوبكينز يحتفل بمرور 60 عام على بداية مسيرته بالسينما

وجه النجم القدير انتوني هوبكينز رسالة مؤثرة لمحبيه، بمحلول الذكرى الستون على دخوله عالم صناعة السينما للمرة الاولى.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الرسالة اتي ناشد بها هوبكينز معجبيه بالعيش والاستمتاع بالحياة كونهم لن يغادروا الكوكب على قيد الحياة.

ويبلغ حاليا النجم انتوني هوبكينز من العمر 82 عام.



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