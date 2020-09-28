عرض ومناقشة فيلم Bala لأيشومان كورونا باسبوع السينما الهندية في برلين

أحمد جمال أحمد

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يشارك فيلم بالا للنجم الهندي الشاب ايشومان كورونا في الاسبوع الخاص بالسينما الهندية بالعاصمة الألمانية برلين.

وذلك وفقا لموقع انديا توداي الذي افاد بان الفيلم يتحدث عن ما يتعرض له من يعانون من الصلع في الهند من عنصرية وتنمر.

وكان قد طرح الفيلم للمرة الاولى بصالات العرض الهندية في مطلع عام 2019 الماضي.



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