عمرو دياب تريند رقم 1 على تويتر

وحقق الهضبة عمرو دياب 14,403,989 مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.
ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك".
من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.
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