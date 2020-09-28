عمرو دياب تريند على تويتر لهذا السبب

تصدر الهضبة عمرو دياب ، تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر فى الساعات القليلة الماضية بعد تداول عدد كبير من أبرز أغانيه عبر تويتر

حقق فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي، 14,403,989 مليون مشاهدة .

تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ طرحه لهذه الأغنية ، حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك".

أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.