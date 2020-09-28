عباس أبو الحسن يوضح سبب انبهاره بأمير كرارة.. ويعلق:"راجل حقيقي على سجيته"

أعرب الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان أمير كرارة، وقام بتوجيه رسالة له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

نشر عباس أبو الحسن صورة جمعته بالفنان أمير كرارة، وعلق عليها قائلاً:"مكنتش أعرف أمير كرارة، مقابلتوش قبل كدة، وانبهرت بيه جدًا في الإختيار، بنشتغل سوا حاليًا وقابلته وانبهرت بيه أكتر، راجل حقيقي على سجيته وأمير زي اسمه وبسيط ومتصالح مع نفسه وسايب إيديه".

وفي سياق آخر، يُشارك عباس أبو الحسن، مع أمير كرارة من خلال مسلسل "عمر الناجى"حرب طروادة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المُقرر عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية، وسيعرض في 8 حلقات على عدة أجزاء، وهو من انتاج شركة سينرجي .

والجدير بالذكر أن عباس أبو الحسن ينتظر حاليًا عرض فيلم "أشباح أوروبا"، وهو بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد حماقي