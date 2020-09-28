في ذكرى رحيله الـ 50 .. أغاني تغنت باسم جمال عبد الناصر

يحل اليوم ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر الـ 50 والذى كان راعيا حقيقيا للفن بشكل عاما ولذلك هتف به عدد من النجوم وغنوا له فى عديد من المواقف الصعبة واحتفلوا به أيضا فى المناسبات القومية.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز الأغانى التى قدمها الفنانين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

أم كلثوم "يا جمال يا مثال الوطنية"

غنت كوكب الشرق هذه الأغنية لنجاة عبد الناصر من حادثة اغتيال فى المنشية 1954، وهي من كلمات بيرم التونسي وتلحين رياض السنباطي، والتي قالت في مطلعها "ياجمال يا مثال الوطنية.. أجمل اعيادنا المصرية..بنجاتك يوم المنشية".

محمد عبدالوهاب "ياجمال النور والحرية" غنى ولحن محمد عبد الوهاب هذه الأغنيةعام 1957، بعد انتصار مصر في حرب 1956 وانسحاب العدوان الثلاثي، وكتب كلماتها أحمد شفيق كامل، والذي تردد فيها جملة" ياجمال النور والحرية ياجمال ثورتنا القومية...".

محمد عبدالوهاب "ناصر كلنا بنحبك" وغنى الموسيقار عبدالوهاب لعبدالناصر أيضًا هذه الأغنية، والتى من ألحانه ومن كلمات الشاعر حسين السيد، وساهمت في رفع همة الجنود أثناء ثورة 23 يوليو.