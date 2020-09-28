شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يتناول قضية التنمر وتحقيق الذات فى فيلمه "برة المنهج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول الفنان ماجد الكدوانى قضية التنمر وتحقيق الذات في فيلمه الجديد "برة المنهج"، حيث انطلق تصوير العمل الأيام الماضية للمخرج عمرو سلامة، والذي يشارك في تأليفه مع خالد دياب، وتشارك في بطولته النجمة روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، ويضم فريق التمثيل في الفيلم أيضًا دنيا ماهر، ويجسد الكدوانى شخصية رجل أعمال حاد الطباع، يسعى إلى تحقيق أحلامه، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما التشويقية، وتدور الأحداث حول علاقة صداقة بين رجل بالغ في العمر وصبى يعانى من التنمر.

وفى سياق آخر يستعد ماجد الكداوني لفيلم "وقفة رجالة" والذي تدور أحداثه في إطار الدراما الكوميدية، حول مجموعة من الأصدقاء يلتقون بعد غياب طويل لمساعدة أحدهم في إيجاد حل لأزمته ويشارك في بطولته كل من سيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى إخراج أحمد الجندى.

ومن جانب آخر يتنظر الكدواني عرض فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذى يجسد فيه شخصية محام، وتدور أحداثه حول إعلامي يسعى لكشف الحقائق بطريقة تنكرية من خلال شخصيات مختلفة، ويناقش العمل الصراعات بين الأزواج بعد الطلاق، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته غادة عادل، ودينا الشربيني.

يذكر أن ماجد الكدوانى شارك فى بطولة فيلم "نادى الرجال السرى"، للنجم كريم عبد العزيز الذى عرض فى السينمات الشهور الماضية، وذلك بعد غياب 15 عاماً منذ أن قدم الثنائى فيلم "حرامية فى تايلاند" عام 2013، حيث تعاقد الكدوانى على تقديم أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.