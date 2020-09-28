هنأت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صديقتها الفنانة أصالة بمناسبة طرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان"لا تستسلم"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".
كتبت ديانا حداد تغريدة جديدة قالت فيها:"مبروك حبيبتي أصالة على الألبوم الجديد إن شاء الله بتشوفي الخير على وجهه" ، لترد عليها أصالة، قائلة:"حبيبتي ديانا الغالية شكرًا على مباركتك وكل التوفيق بتمنى لك ياه".
وفي سياق آخر، تستعد أصالة لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، وتحمل الأغنية اسم "والله وتفارقنا"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديانا حداد تشيد بألبوم"لا تستسلم".. وأصالة ترد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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