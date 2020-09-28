نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر. وظهرت أحلام فى الصورة بإطلالة أنيقة حيث إرتدت الزى الخليجى المطعم بالمجوهرات الباهظة. وإعتمدت أحلام على مكياج صاخب معتمدة على الحلى. اقرأ أيضًا: فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو للمطربة أحلام أثناء إحياء حفلا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. ظهرت أحلام في الفيديو وهي تبكي أثناء توجيه رسالة لجمهورها: "أحس أنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور وأغاني حلوة، إلا ما يظل جمهوره هو تاج راسه، أقول جمهوري اليوم أنا فاقدكم"، ودعت الله أن تمر الأزمة وتعود الجماهير من جديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بجلباب مطعم بالذهب ..أحلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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