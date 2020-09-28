بعد اتهامها بالسخرية من أصالة.. أحلام: أقسم بالله ما سمعت ألبومها

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل بتغريدة لها عبر حسابها الشخصي عبر "تويتر"، الذي اعتبره البعض سخرية من الفنانة السورية أصالة، وكانت كتبت في تغريدتها: "تيرا را تا را را تيررا را را را اللي بيغنيها صولو له مني عشرة آلاف درهم، اللي بيغني المقطع اللي كتبته ((تيرا را تا را را تيررا را را را )) أقرب غناء يفوز".

لتعلق أحلام على الهجوم الذي حدث لها بسبب سخريتها من ألبوم أصالة قائلة: "أولًا أنا لن أسمح لنفسي أن أسيء لمجهود ووقت لأي إنسان وأنا اليوم لن أسمح لأي حد يسيء لأعمالي ومجهودي، تغريدتي كانت على عمل بيني وعبدالرحمن وقلت له الصولو عاجبني والصولو ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار وأقسم بالله ماسمعت ألبومها، ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجالا لأي شيء جميل".

و"ولله تفارقنا" هي إحدى أغنيات ألبوم "لا تستسلم"، وهي من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بوعلي، وتوزيع طارق مدكور.

وكان المحامي المصري سمير صبري قد تقدّم ببلاغ عاجل الى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أصالة لاقتباسها بعضًا من الأحاديث النبوية ليصبح جزءًا من أغنيتها الجديدة بعنوان "رفقًا"، وهي من ألبوم "لا تستسلم" أيضًا، وهذا غير جائز شرعًا وفق المحامي.