10 صور.. ديانا هشام تثير الجدل برفقة حبيبها

اثارت الفنانة الشابة ديانا هشام ، جدلا كبيرا عقب ظهورها برفقة احد مدربى اللياقة البدنية فى الفترة الاخيرة، مما ادى الى تساؤل متابعيها حول طبيعة العلاقة بينهما، وذلك بعد ظهورهما المتكرر معا.

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