نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نجيم تهنئ زينة مكي بزواجها:"تمنيت أن أكون معك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة نادين نسيب نجيم، صديقتها الفنانة زينة مكي بمناسبة زواجها على الملحن اللبناني نبيل خوري، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نادين نجيم نسيب صورة لصديقتها زينة مكي، وعلقت عليها قائلة :"أهنيكِ يا حبيبتي، تمنيت أن معك في زفافك، أتمنى لك أفضل حياة".

وفي سياق آخر، شاركت نادين نسيب مؤخرًا في مسلسل "خمسة ونص"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فيليب أسمر،

ﺗﺄﻟﻴﻒ إيمان سعيد، بطولة قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، نعمة بدوي، نوال كامل.