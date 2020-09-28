نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الفني" ينشر موعد تصوير "مطبعة هرم" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علم "الفجر الفني" أنه يستعد فريق عمل فيلم 'مطبعة هرم' تصوير مشاهدهم والبدء في التصوير في أواخر شهر أكتوبر بمدينة الإنتاج الإعلامي وان يتم طرح الفيلم خلال عام ٢٠٢١.
"مطبعة هرم" فيلم اجتماعي كوميدي، بطولة خالد الصاوي، حمدي الميرغني، صبري فواز، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتدور قصته حول مجموعة أصحاب قرروا سرقة مطبعة.
ويعتبر التعاون الثاني بين الفنان كريم عفيفي، والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل "رمضان كريم".
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