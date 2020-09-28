نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإبتسامة عفوية.. منة فضالى تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإبتسامة مشرقة، وعلقت قائلة"كن جميل..كن إنسان".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.