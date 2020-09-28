نجمات عُدن إلى الدراما بعد غياب في 2020..هيفاء وهبي وكندة علوش أبرزهن

أعادت دراما عام 2020 عدة نجمات غائبات عن الشاشة إلى المنافسة من جديد، وأبرزهن هيفاء وهبي في مسلسل "أسود فاتح" و شيري عادل وكندة علوش في مسلسل "إلا أنا".

كندة علوش تحتفل بعودتها بعد غياب في "ضي القمر"

واحتفلت الفنانة كندة علوش اليوم مع الجمهور بعرض أولى حلقات الجزء الخاص بها في مسلسل "إلا أنا" بعنوان "ضي القمر"، والذي يعرض على قناة dmc هذه الأيام، وتعود كندة علوش بالمسلسل إلى الشاشة والدراما بعد غياب طويل حيث كانت آخر أعمالها في مسلسل "حجر جهنم" في 2017.

وتفاعلت كندة علوش مع تغريدات جمهورها احتفالاً بعودتها إلى الدراما، ونشرت تغريدة بالتزامن مع عرض الحلقة الاولى من قصتها "ضي القمر" في مسلسل "إلا أنا"، وقالت:" سعيدة جداً بردود الفعل على الحلقة الأولى من ضي القمر وبتمنى تتابعوا الحلقة التانية واسمع آراءكم وتعرض الحلقة الساعة ٧:٣٠ بتوقيت القاهرة على dmctv وبإمكانكم متابعة الحلقات على منصة واتش ات".

هيفاء وهبي تتصدر تويتر بسبب "أسود فاتح"

واحتفلت أيضاً الفنانة هيفاء وهبي بعودتها للدراما بعد غياب، وذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسلها "أسود فاتح" أمس على تطبيق "شاهد"، وتفاعلت مع الجمهور ومع الأحداث الساخنة في الحلقات الأولى من العمل، ونشرت عدة مقاطع ومشاهد على مواقع التواصل، بالإضافة إلى جلسة تصوير لشخصيتها في المسلسل احتفالاً بعرض المسلسل.

وغابت هيفاء وهبي عن الدراما منذ آخر مسلسلاتها "لعنة كارما" في موسم رمضان 2018، وكان من المقرر ان تنافس مجدداً في موسم رمضان الماضي، قبل أن يؤجل المسلسل بسبب أزمة فيروس كورونا، ويعرض على تطبيق "شاهد" هذا الأسبوع.

شيري عادل وجميلة عوض تعودان بعد غياب في "إلا أنا"

ولم يعد مسلسل "إلا أنا" الفنانة كندة علوش فقط بعد غياب طويل، ولكنه أعاد أيضاً الفنانة شيري عادل إلى الدراما بعد آخر أعمالها "السهام المارقة" في 2018، وقدمت في المسلسل قصة بعنوان "أمر شخصي"، ونفس الحال بالنسبة لزميلتها الممثلة الشابة جميلة عوض والتي تعود للدراما من خلال المسلسل وتقدم قصة بعنوان "أبيض وردي"، وذلك بعد غياب لها عن الدراما منذ آخر أعمالها في مسلسل "لا تطفيء الشمس" في رمضان 2017.

مي عز الدين تستعد للعودة بمسلسل "خيط حرير"

ويبدو أن 2020 ستشهد عودة الفنانة مي عز الدين للمنافسة أيضاً في الدراما، بعدما كشفت مصادر عن استعدادها لعرض مسلسلها "خيط حرير" الشهر المقبل، بعد تأجيله من موسم رمضان الماضي، وصورت مي عز الدين ما يقارب45 حلقة من المسلسل، وذلك بعد آخر أعمالها في موسم رمضان قبل الماضي بمسلسل "البرنسيسة بيسة".

وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة زكي قد عادت أيضاً إلى الدراما في 2020 بمسلسلها "قوت القلوب" والذي يعرض حلقات الجزء الثاني منه هذه الأيام، وذلك بعد غياب طويل لها عن الدراما إذا كانت آخر أدوارها في مسلسل "اللهم اني صائم" مع مصطفى شعبان في 2017.