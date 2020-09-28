شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تنتهى من تصوير حكاية "ضى القمر" بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة كندة علوش من تصوير مشاهدها في حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" بعد 10 أيام، حيث تواصل التصوير يومياً في العديد من الأماكن، والذى يعرض حالياً على قنوات dmc، وتجسد كندة دور طباخة ماهرة وتجيد جميع أنواع الطبخ، وتدعى "الشيف عاليا"، وتعانى من عدم الإنجاب فتلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عدداً من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة.

واستعان صناع المسلسل بوحدة تصوير ثانية تحت قيادة المخرج محمد أسامة، ومديرالتصوير تامر جوزيف، للانتهاء من التصوير وتولى قيادة الوحدة الأولى المخرج أحمد حسن، ومدير التصوير عزمى الرحمانى.

ونالت الفنانة كندة علوش إشادات جماهيرية من متابعيها على السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة الأولى، حيث عبر المتابعون عن سعادتهم لمشاهدتها على الشاشة مرة أخرى بعد فترة توقف نتيجة الحمل والإنجاب، متغزلين في طريقة تمثيلها، ومن التعليقات: "كنا منتظرينك يا كنده بداية قوية ورائعة تحفه تدل علي انها حكاية حقيقية تمثل الواقع جو اسري جميل بين الراجل وزوجته كنده علوش، مشروع نجاح لأي عمل درامي وسينمائي الف مبروك يا قمر الحلقة الاولى حلوة...انتى خليتنى بكيت...حرام يا كنده....بس بجد شابوه حبيبتى ما شاء الله أول حلقه من مسلسل جامد جدا بجد تحفه منتظرين حلقات قادمة على نار تمثيل رائع".

وعرضت مجموعة قنوات DMC الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا وهى بعنوان " ضى القمر" السبت الماضى، وتعيد هذه الحكاية كندة علوش للساحة الفنية من جديد بعد فترة توقف، سيناريو وحوار عبير سليمان ومن إخراج أحمد حسن الذى قدم من قبل حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع التى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.

"إلا أنا "، قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.