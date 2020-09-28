شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تحسم الجدل بعد اتهامها بالسخرية من ألبوم أصالة: أقسم بالله ما سمعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت النجمة الإماراتية أحلام الجدل الذي أثير الأيام الماضية حول سخريتها من ألبوم النجمة أصالة الذى أطلقته مؤخرا باللهجة الخليجية "لا تستسلم"، مؤكدة أنها لم تسمع الألبوم متهمة جمهور أصالة بإشعال الأزمة بينهما.

وكتبت أحلام عبر حسابها بموقع "تويتر" :" أولا أنا لن اسمح لنفسي ان أسيئ لمجهود ووقت أي إنسان، وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لأعمالي ومجهودي، وتغريدتي كانت على عمل بيني وعبد الرحمن وقلت له الصولو عاجبني والصولو ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ما سمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شي جميل".



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وتابعت :"انا احترم الفن والفنانين والمجهود الكبير لكل الفنانين لعمل أغنيه فما بالكم ألبوم وكل الملحنين والشعراء أصدقائي اذن أنا أسئت لهم جميع وبعيد عن اي مشكلة بيني وبين اي شخص مين ماكان، الا اني احترم فنه ومجهوده وانا اكبر من هذا كبرنا على هالاشياء وتعلمنا من وقتنا الكثير".



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وكانت النجمة الإماراتية أحلام قد خضعت بعد وصولها إلى الإمارات لعدة فحوصات طبية، حيث أجرت 3 مسحات للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، وقامت باتباع الإجراءات الاحترازية داخل منزلها وعدم الاختلاط بأولادها وزوجها بمجرد عودتها من السعودية إلى أن تتأكد من عدم إصابتها بالمرض، كانت الفنانة أحلام قد شاركت فى الاحتفال بالعيد الوطنى الـ 90 للسعودية، حيث أحيت حفلا ضخما بمدينة الملك عبدالله بجدة والذى كان بدون جمهور حفاظا على سلامة المواطنين وتمت إذاعته أون لاين.