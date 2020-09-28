شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تستعيد ذكرياتها مع المنتصر بالله بكواليس مسرحية شارع محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة الكبيرة شريهان، ذكرياتها مع الفنان الراحل المنتصر بالله بلقطة نادرة من مسرحية شارع محمد علي، وشاركت النجمة شريهان على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، فيديو لكواليس تصوير مسرحية شارع محمد على، حيث ظهر المنتصر بالله وهو يقوم بحلاقة ذقنه قبل العرض بينما قامت شريهان بمفاجئته برش الكولونيا على وجهه وتبادل الضحك، حتى شاركهم النجم الكبير هشام سليم في الموقف الطريف.

وأكدت الفنانة الكبيرة شريهان، أن لها ذكريات رائعة تجمعها مع الفنان الراحل المنتصر بالله يوثقها مشوارهما الفني في الأعمال التي جمعتهما خاصة على المسرح، معبرة عن اعتزازها بالعلاقة التي كانت تجمعها بالفنان الراحل وأسرته.



شريهان والمنتصر بالله

وأعربت النجمة شريهان، في رسالة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عن حزنها من خبر وفاة المنتصر بالله، قائلة: "خبر يوجع القلب المنتصر بالله إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل من فني وعمري الطيب وذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك إلى شارع محمد علي.. لن انساها ولن أنساه أبداً".

ورحل عن عالمنا أول أمس، الفنان الكبير المنتصر بالله عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد صراح مع المرض، وذلك فى أحد المستشفيات بالإسكندرية، ترك عالمنا ولكن ذكراه باقية بالأعمال التى حفرت في ذاكرة جمهوره ومحبيه، الذين يعتبرونه واحدًا من أبرز أعمدة الكوميديا في مصر.

وفى آخر اتصال هاتفى لـ"الخليج 365" مع زوجة المنتصر بالله، عزيزة كساب قبل وفاته، أوضحت تفاصيل تطور حالته الصحية حيث زهد عن الكلام والتواصل مع الناس، وأوقف جلسات العلاج الطبيعى منذ فترة بسبب أزمة فيروس كورونا، ولم يعد يخرج من غرفته، حيث كان يقضى أغلب وقته نائماً.

وأضافت زوجة المنتصر بالله: "طبعا هو نفسياً متأثر بسبب قعدة البيت لأنه مكانش بيقعد وكانت حياته كلها حركة ونشاط وشغل"، وأكدت الزوجة أن الشىء الوحيد الذى يخفف عن الفنان المنتصر بالله ويسعده هم أحفاده، فلديه أربعة أحفاد يحاولون دائما التخفيف عنه.