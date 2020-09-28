بالعباية.. ياسمين الخطيب تشعل انستجرام في أحدث ظهور

غازلت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر ياسمين بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية عباية سوداء ، وتركت شعرهاً منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها. وتباينت الكثير من التعليقات متغزلين بها أبرزها " ملكة الياسمين ، القمر". جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب السينمائية فيلم "طلعت حرب 2" وهذا يعد أولي أعمالها السينمائية والتي أعلنت عنه سابق من خلال صفحتها علي الفيسبوك. والفيلم إخراج مجدي أبو علي وتدور فكرة الفيلم في الستينيات ويعرض أبرز القضايافي تلك الفترة من خلال 4قصص.

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