عمر كمال يطرح برومو أغنيته الجديدة "أصلى ولا صينى"



طرح المطرب عمر كمال، برومو أغنيته الجديدة وهي عبارة عن ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد والراقصة جوهرة، بعنوان "أصلى ولا صينى". طرح المطرب عمر كمال، برومو أغنيته الجديدة وهي عبارة عن ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد والراقصة جوهرة، بعنوان "أصلى ولا صينى". الأغنية من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد الهادى. وتقول كلمات أغنية "أصلى ولا صينى": "غمزاتك حلوه موت.. وخدودك زى التوت.. مضروب على زبادى.. تمك عسل منقوط.. على القلب عطول بيفوت يا أحلى من حياتى.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين مصرى ولا لبنانى.. شو عملتى فيا شغلتينى شغلتى حالى وسنينى.. أسرتينى هبلتينى ومعفرته قلبى وعينى.. عقلى طار يا جامدة.. نار ليل نهار بفكر فيكى.. أنتى أصلى ولا صينى".

جدير بالذكر أن كمال، طرح مؤخرا مع حسن شاكوش أحدث أغنياتهما "هنعمل لغبطيطا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي

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