والذي تم تسجيل الحلقة في قصر البارون، حيث يعد ذلك الحوار هو أول حدث إعلامي يصور في قصر البارون بعد افتتاحه، منذ الانتهاء من الترميمات والتعديلات التي جرت له.
ومن المقرر أن أن يتحدث محمد رمضان عن مسلسله الجديد “موسى”، والذي سيعرض الموسم الرمضاني المقبل 2021، بجانب ازمتة مع الفنان أحمد الفيشاوي الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. محمد رمضان ضيف إيمان الحصري ببرنامجها "مساء دي إم سي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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