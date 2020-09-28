من كلمات نزار قباني وألحان طلال.. صابر الرباعي يستعد لطرح أحدث أغانيه

بعد النجاحات المتتالية التي حققها المطرب صابر الرباعي، في أعماله الفنية الغنائية طوال الفترة الماضية، يستعد الرباعي لإطلاق فيديو كليب جديد يوم الخميس ١ أكتوبر ، بعنوان "جريدة الرجل الثاني" من كلمات الشاعر نزار قباني ، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع موسيقى ميشيل فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، عمل فني رفيع المستوى، عامر بالغناء والحب والإحساس.

ويحمل العمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي ، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.

فيديو كليب "جريدة الرجل الثاني" تم تصويره في لبنان من إخراج وليد ناصيف ، ومن المتوقع ان يحظى بمتابعة قوية وإعجاب أكبر من عشاق ومحبي صابر الرباعي.

استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية من جمال الأداء والطرب الراقي، وهو امتداد للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال، نتج عنه العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.