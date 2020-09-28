في ذكرى رحيل أحمد رمزي.. تعرف على عدد زيجاته

تحل اليوم الاثنين 28 سبتمبر، ذكرى وفاة دنجوان الشاشة الأول(الفنان أحمد رمزي)، الذي ولد بمحافظة الإسكندرية في 23 مارس 1930، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر 82 عامًا، و اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل فى أفلامه ومن أبرزها "عائلة زيزى"، "تمر حنة"، و"أيامنا الحلوة".

وتزوج أحمد رمزى ثلاثة مرات فقط، الزيجة الأولى كانت من السيدة عطية الله الدرمللي ، وأسفرت عن إنجاب بنت واحدة تدعى باكينام ، إلى أن حدث الانفصال بسبب غيرتها الشديدة عليه. أما الزيجة الثانية فكانت من الفنانة والراقصة نجوى فؤاد وتعد من أقصر الزيجات فى الوسط الفني من حيث المدة ،حيث استمر الزواج 17 يوما فقط، لينفصلا بعد ذلك. وإخيرًا تزوج الفنان أحمد رمزى من السيدة اليونانية نيكولا ، واستمرت تلك الزيجة حتى وفاته، وقد نتج عنها إنجاب نجلهما نواف.

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