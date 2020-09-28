شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد عز من كواليس مسلسل هجمة مرتدة

كواليس مسلسل #هجمة_مرتدة"

بطولة أحمدعز’ هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة ، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

مسلسل هجمة مرتدة