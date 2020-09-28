في ذكرى رحيل أحمد رمزي.. تعرف على حقيقة زواجه من نجوى فؤاد

اشتهر وذاع صيته وأصبح فتى الشاشة الأول بلا منازع، وتوالت عليه الأعمال السينمائية حتى أنه في عام 1956 قدم للسينما المصرية 8 أفلام دفعة واحدة، حتى كان يصور 3 أفلام في وقت واحد.

وعن زواجه من الفنانة نجوى فؤاد قال في أحد حواراته الفنية (تزوجنا وتركنا بعضنا بعد 21 يوما من عقد القران، موضحا فأنا من البداية تزوجتها بسبب الصحفي كمال الملاخ واكتشفت بعد 10 سنوات من زواجي بها أنه كان داخل في مراهنة مع بديع سربية (رئيس تحرير مجلة الموعد) على أنه يستطيع أن يزوجني نجوي فؤاد.

وأضاف رمزي، ما حدث أنني ذهبت يوما إلى الاستديو فقال لي مساعدي الخاص (عم فلفل) إن الملاخ اتصل بي 40 مرة ويريدني في مكتبه، مضيفا، فذهبت إليه وقال لي بسبب الخلاف الذي حدث بينك وبين أحمد فؤاد حسن أمس في منزل نجوي فؤاد خرج ومر علي كل الصحف وأبلغهم أن رمزي كان في منزل نجوي فؤاد وسينشر الخبر غدا في كل الصحف وستكون فضيحتك كبيرة.

وتابع، وعندما وجدني غير مهتم قال: أعرف أنك لا تفرق معك كثيرا لأن زوجتك لا تقرأ الصحف العربية ولكن نجوي فؤاد سيلحق بها أذى كبير، وقال لي إذا كنت بالفعل بتحبها وتخاف عليها تزوجها.. فوافقت علي الزواج منها حفاظا علي سمعتها حيث لن تتم إجراءات الزفاف وتم الطلاق بعد عقد القران ب 21 يوما.