شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حذفت حلا شيحة صورها بعد تداول خبر إرتباطها بالداعية معز مسعود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجراء غريب قامت به الفنانة حلا شيحة حيث حذفت العديد من صورها عبر حسابها على إنستجرام خاصة بعد خبر ارتباطها بالداعية معزمسعود حيث انها حتى الآن لم تصرح إذا كان الخبر صحيح أم لا ولكن بعض المقربين أكدوا الخبر ومن بين الصور التي حذفتها حلا جلسة

تصوير لها والعديد من صورها مبقية على صورها التي ترتدي فيها ملابس محتشمة فقط.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تقوم فيها حلا بحذف صورها من على إنستجرام، حيث قامت بحذف صورها من قبل بعد عودتها للتمثيل مرة

أخرى وخلعها الحجاب منذ عامين

كما حذفت حلا شيحة فيديوهاتها التي نشرتها على "تيك توك"، واكتفت بفيديو واحد تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير وكتبت عليه قائلة: "الصمت أحسن كتير من الكلام".



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و يوم 13 يونيو أى منذ 3 أشهر، نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها : "شخص مهم أوى".

كما رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته حلا على مدار الأيام الماضية عن ارتباطها بالداعية والمنتج

معزمسعود، موضحا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط

رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وقال الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يتردد

سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها