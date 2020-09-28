شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يحيى ذكرى ميلاد علاء ولى الدين بصور من آخر أفلامه فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المخرج الكبير عمرو عرفة، ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين، ونشر عمرو عرفة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، آخر صورة تجمعه بالنجم الراحل عقب انتهاء تصوير فيلمهما الأخير في البرازيل، وعلق قائلا: "وحشتني يا علاء.. اليوم ذكرى ميلادك وأنا متأكد انك عندك حفلة أحلى وأجمل من حفلاتنا.. يا ترى هتعزمني إمتى؟ .. أسألكم الفاتحة".



عمرو عرفه على تويتر

وفي مثل هذا اليوم 28 سبتمبر عام 1963 ولد الفنان علاء ولى الدين الذى تحل اليوم الذكرى الـ 57 لميلاده، الذى رحل عن عالمنا سريعا فتوفى وهو في سن الـ 39 عاماً، وتحديداً فى أول أيام عيد الأضحى من عام 2003، ورغم رحيله المبكر إلا أنه ترك اثراً كبيراً في الوسط الفني حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة بين أصدقائه وزملائه من الفنانين.



عمرو عرفه وعلاء ولى الدين

ولد علاء ولى الدين بمحافظة المنيا المصرية، وسط أسرة شديدة الالتزام، كان جده لوالده رجلا محبا للعلم ومؤسس المدرسة الوحيدة بالقرية على نفقته الخاصة، أما الأب فكان مديرا لملاهي القاهرة وعاشقا للتمثيل ولذا شارك بأدوار ثانوية في عدد من الأفلام والعروض المسرحية، ثم أحب علاء ولى الدين التمثيل ولذلك شارك فى العروض التى كان تقام على مسرح المدرسة، وساعده والده بعد ذلك بالعمل كمساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش لمدة 4 سنوات، اكتسب خلالها خبرة كبيرة وصنع صداقات عديدة.

ويعد فيلم "الناظر" إنتاج عام 2000 صانع النجومية الحقيقي لـ"علاء ولي الدين" إذ حقق إيرادات كبيرة، واعتبره زملاؤه الفنانون "فال خير" لأن الظهور بجانبه كان خطوة للإمام في مشوارهم الفني، فقد توهج بجانبه أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد.

وشارك علاء ولي الدين عبر مشواره القصير في 23 فيلما بأدوار ثانوية وقدم 3 أفلام و3 مسرحيات كبطل مطلق، وفي التليفزيون تألق في 9 أعمال درامية منها "الدنيا حظوظ، علي الزيبق، أنت عامل إيه"، وأثناء تصوير فيلم بعنوان "عربي تعريفة" مات الفنان الكوميدى في 11 فبراير 2003، إثر إصابته بغيبوبة سكر وارتفاع في ضغط الدم.