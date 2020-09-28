شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز مع أمير صلاح الدين فى كواليس مسلسل " هجمة مرتدة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أمير صلاح الدين جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل "هجمة مرتدة"، مع النجم أحمد عز ، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والمنتظر عرضه رمضان المقبل 2021 بعد تأجيله العام الماضى بسبب صعوبة التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.



امير صلاح الدين

ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.



احمد عز وامير صلاح الدين

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

وتعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت الى 104 ملايين جنيه.