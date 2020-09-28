شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون يكشف مفاجأة لمحبي افاتار بخصوص الجزءين الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج والكاتب جيمس كاميرون عن مفاجأة سارة إلى كل محبي فيلم افاتار ممن ينتظروا طرحه في أقرب وقت ممكن، بعد أكثر من 10 أعوام مرت على طرح أولي أفلام تلك السلسلة التي حققت أرقام قياسية على مستوي الإيرادات حول العالم، حين كشف في تصريحات لارنولد شوارزنيجر على هامش مقابلة عبرالانترنت حول التغيرات المناخية.



كاميرون وارنولد

كاميرون أكد أن الجزء الثاني الذي تم الانتهاء من تصويره بالكامل تقرر طرحه في عام 2022 ليتأجل بذلك لمدة سنة، بعدما كان مقرر طرحه العام القادم، كما أضاف بأن حوالي 95% من مشاهد الجزء الثالث انتهت بالكامل، وبالتالي سيتم طرحه بعد الجزء الثاني مباشرة في إطار خطة إنتاجية كبري لفيلم من أفضل الأفلام في تاريخ السينما العالمية.

وتوقف تصوير فيلم افاتار لأكثر من أربعة أشهر بسبب كورونا، قبل أن يستأنف المخرج جيمس كاميرون، تصوير الجزء الثانى فى نيوزيلندا بعد أن تمكنت من القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، فى يونيو الماضى، وحصل طاقم الفيلم، بمن فيهم مخرجه كاميرون والمنتج جون لانداو، على تصريح خاص بالسفر إلى نيوزيلندا، بالرغم من أن حدودها مغلقة لمنع دخول الوباء، وهو ما أثار بعض التذمر إزاء المعاملة غير العادلة.

إلا أن لانداو قال وقتها إن نيوزيلندا لديها الكثير لتحققه من وراء ذلك، وقال لقناة (وان نيوز) الإخبارية النيوزيلندية بعد خروجه من فندق فى ولنجتون، كان يقيم فيه مع زملائه فى حجر صحى منذ وصولهم، "هذا الإنتاج بمفرده سيوفر 400 وظيفة للنيوزيلانديين للعمل ضمن فريقه".