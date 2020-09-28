شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تهاجم السياسيين فى لبنان : " إطمئنوا الجحيم يتسع للجميع " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة كارول سماحة رسالة شديدة اللهجة للسياسيين اللبنانين عبر حسابها على تويتر، وغردت كارول قائلة:" أيها السياسيون..إطمئنوا الجحيم يتسع للجميع، فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأفيكم".

وفى سياق آخر طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب أغنية جديدة تحمل عنوان "قلبى وقع" ضمن حلقات

مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، كما كتبت كارول على تويتر، قائلة: "وأخيرا النسخة الأصلية لفيديو أغنية قلبي وقع من مسلسل مدرسة الحب".

يشارأن كارول سماحة، نشرت مؤخرا صورة من مدخل أحد المستشفيات فى لبنان، وهى الصورة التى تظهر كم الدمار الحاصل النتائج الحاصلة بعد انفجار بيروت وتأثيرها السلبى على كل مناحى الحياة فى بيروت، حيث لخصت الصورة ما حصل فعلياً داخل

لبنان وتناثر الدماء فىكل مكان، وعلقت الفنانة كارول سماحة على الصورة بكتابة:

مدخل مستشفى أوتيل ديو فى بيروت لبنان، قديش هالصورة سوريالية".

وأعربت النجمة كارول سماحة، عن غضبها الشديد بسبب تغريده من قبل أحد متابعيها، تتهمها بالطائفية، لترد كارول عليها قائلة: "أولامابعمرى كنت قومية لا أنا ولا أهلى، ثانيا لليوم شوفوا قديش بعد فى ناس طائفية وعنصرية فى لبنان بعدن بعايرونى بجوزى صدقونىكتيركيف بدكن فعليا تتعايشوا مع بعض كيف عم بتطالبوا بالتغيير؟ عم بنحارب كل يوم لأجل دولة لا طائفية وعلمانية وبعدكن بتقولوامسيحىومسلم وقفوا تمثيل".