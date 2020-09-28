تزامناً مع عيد ميلاده.. تعرف علي أزمات خالد يوسف مع هؤلاء النجمات

يصادف اليوم عيد ميلاد المخرج خالد يوسف ، الذي قدم الكثير من الأعمال الناجحة والتي لاقت استحسان الجمهور.

وتزامناً مع تلك المناسبة نكشف لكم عن أزمات خالد يوسف مع هؤلاء الفنانات.

- منه شلبي

في عام 2004 تعاونت منة شلبي مع خالد يوسف في فيلم "إنت عمري"، وبعدها في فيلم "ويجا" و"هي فوضى".

شائعات كثيرة انطلقت عنهما، إلى أن أعلن خالد يوسف خطبته على منة شلبي في عام 2007، وبعدها بفترة قليلة انفصلت منة شلبي عن خالد يوسف دون إبداء أسباب، وقتها انتشرت أخبار أن سبب انفصالهما هو أنها ليست بطلة فيلمه "حين ميسرة"، لكن والدتها زيزي مصطفى نفت هذا الأمر في لقاء تليفزيوني، ومن وقت انفصال منة شلبي عن خالد يوسف لم تعمل معه مجددا.

- غادة عبدالرازق

كانت غادة عبد الرازق نجمة لأفلام خالد يوسف، شاركته في "كلمني شكرا" و"الريس عمر حرب" و"حين ميسرة" وغيرها من الأعمال، إلى أن وقع بينهما خلافا عقب ثورة يناير 2011.

سبب الخلاف هو الآراء السياسية، يوسف الذي كان مؤيدا للثورة، وغادة التي كانت ترفضها، وبسبب مطالبته لها بأن تتوقف عن الحديث في السياسة حتى تخسر جمهورها، انزعجت غادة منه وانقطعت علاقتهما.

استمر الخلاف لمدة 7 سنوات، إلى أن جاء فيلم "كارما" الذي عرض في 2018، وشكل عودة التعاون بين يوسف وغادة وتصالحهما.

- حنان ترك

عملت حنان ترك مع خالد يوسف في أفلام هامة في مسريتها، منها "الآخر" و"العاصفة" و"جواز بقرار جمهوري" لكن حجابها منعها من العمل معه، إذ كان يوسف يصر على عدم العمل مع الفنانات المحجبات، لأنه يرى أن الحجاب يتعارض مع الفن.

أما حنان ترك قالت عن خالد يوسف إنه تدهور، وكان بالنسبة لها مثالا كبيرا، لكن ما يقدمه يخدش الحياء، ويوسف شاهين لم يعلمه هذا، مما تسبب في خلافات أكبر بينهما.

- هند صبري

سبق وعملت هند صبري مع خالد يوسف في فيلم "ويجا"، لكن خلافات وقعت بينهما لم ينكرها الطرفان.

حكت هند في لقاء لها في برنامج "فحص شامل" إنها اختلفت مع يوسف بسبب مشهد في فيلم لم تقبل أن تصوره لأنه لم يكن مكتوبا في السيناريو.

أما خالد يوسف حكى في لقاء مع برنامج "أنا وأنا" أن هند صبري كانت تعرف بوجود هذا المشهد بل وصورته، لكنها رفضته بعد ذلك، وهو كمخرج لا يتسطيع أن يقول له أي شخص لا.

