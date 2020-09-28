إليسا تحتفل بوصول مشوارها الفني لـ 20 عاما

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، على الاحتفال بمرور 20 على دخولها عالم الغناء وذلك من خلال طرحها عدد خاص من ألبومها الجديد "صاحبة رأي" في الأسواق قريبًا.

ونشرت إليسا صورة من السي دي الخاص بألبومها صاحبة رأي، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلقت على الصورة قائلة: "مشواري الفني بيتلخص بعدد خاص بيصير متوفر بالأسواق قريبا جدا! نسخة احتفالية لعشرين سنة من الفن والفرح اللي تشاركتن معكن..صاحبة رأي".

يشار إلي أن طرحت إليسا، أغاني ألبومها الجديد "صاحبة رأي" الذي كشفت من خلاله الصعوبات التي واجهتا في مشوارها الفني ونال الألبوم نجاحا كبيرا.