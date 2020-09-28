أحمد فهمي في حواره لـ"دوت الخليج الفني": محمد أنور صاحبي عمري ما أتأخر عليه.. وهنا الزاهد عرفت تعمل اللي هي عايزاه

*لهذا السبب هناك احتمال عدم تواجدي رمضان القادم

*أحمد عز نجم و "العارف" مفاجأة

* ايمن وتار اكبر من استبعاده من عمل

*روبي نجمة وحلم سوسن مفاجأة

يعيش الفنان أحمد فهمي حالة من التألق الفني خلال الأونة الأخيرة، ويشارك في العديد من الأعمال المتوقع نجاحها آخرها فيلم "العارف" الذي سيشارك فيه بطولة الفنان أحمد عز.

وأجرى "دوت الخليج الفني" حواره مع أحمد فهمي الذي تحدث عن تفاصيل عديدة بشأن العمل الجديد.

حدثني عن تجربتك مع أحمد عز في الفيلم الجديد " العارف" وموعد عرضه؟

أنهينا تصوير الفيلم لكن لا نعلم موعد عرض الفيلم في ظل الظروف الحالية بعد تفشي فيروس كورونا.

كيف كانت تجربتك الأولى مع أحمد عز؟

استمتعت جدا بالعمل مع أحمد عز، أول مرة نقدم عمل مع بعض على الرغم أنه تجمعنا علاقة صداقة قوية.

ما هي طبيعة دورك في العمل؟

دوري في الفيلم ليس كوميدي وهو فيلم اكشن وتراجيدي وسأقدم شخصية ودور مختلف علي.

لماذا اعتذرت بعد عرض مسلسل "رجالة البيت"؟

انا لم اعتذر للجمهور كل ما حدث أن احد الأشخاص بعث لي رسالة قائلا " أنا بستنى مسلسلك من السنة للسنة بس السنة دي أنت خذلتني" فاعتذرلت له ووعدته بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

هل قام أيمن وتار بالانسحاب كن فيلم ستقدمه بسبب عدم نجاح مسلسل "رجالة البيت"؟

لا هذا لم يحدث، نحن اكبر من القيام بمثل هذه الافعال، أيمن مرتبط بأعمال فنية أخرى وأنا وايمن وجندي أصدقاء وقدمنا الكثير من الأعمال معا.

حدثني عن تجربتك الجديدة مع روبي؟

روبي من الشخصيات الجميلة والنقية وإن شاء الله الفيلم سيحصل على إعجاب الجمهور هو فكرة مختلفة في إطار الكوميديا، وسيتم بدأ التصوير في الفيلم خلال شهر اكتوبر المقبل.

حدثني عن أعمالك المقبلة والتجربة الجديدة بعد تعاقدك مع watch it؟

أعتقد ان الأعمال الفنية الجديدة ستكون من خلال منصة watch it وهذه المنصات ستكون المستقبل لها اكثر من الموسم الرمضاني.

استقريت على فكرة مسلسل سيتم تجهيزه لعرضه في رمضان 2021 لكن في حال كان التركيز على الفيلم فقط ولم أجد الوقت الكافي سيتم تجهيز المسلسل لرمضان 2022.

وهذا يعني أنك ستكون خارج سباق الموسم الرمضاني المقبل؟