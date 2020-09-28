'الأعلى للإعلام': حكم تاريخي بملكية صوت القاهرة لحقوق أغنيات أم كلثوم

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإخطار القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس، بأن صوت القاهرة هي المالكة لحقوق أغنيات أم كلثوم، وأن أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة، وإلا سوف تتخذ الشركة آسفة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت، التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة.

وكان المجلس قد تلقى مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بأن الشركة قد تحصلت على حكم تاريخي يؤكد أحقيتها (وحدها) في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، سواء كانت على دعامات سمعية أو بصرية، وأن أي استغلال لأى منها بغير ترخيص كتابي مسبق من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، يؤدى إلى مسؤولية جنائية ومدنية، وذلك طبقاً لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت شركة صوت القاهرة، أن شهادات قيد التصرفات التي سبق صدورها من وزارة الثقافة، قد ألغيت اعتبارًا من 17/10/2010، وبالتالي فإن أي تعامل بناءً عليها يرتب المسؤولية الجنائية.