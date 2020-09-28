مهرجان حتة قمراية لـ عمر كمال وأورتيجا يتصدر يوتيوب

وقال عمر كمال خلال ندوته بـ دوت الخليج إنه تشرف بتلحينه للمطرب الكبير هاني شاكر، ولفت إلى أنه أعجب بأغنية "أبويا" التي كان يغنيها وبكى حينما سمعها، وطلب منه أن يقدم له لحنا مشابها، لافتا إلى أنه تربى على أغانيه ويحبه، وتشرف أنه قدم أغنية من لحنه، ولكنه أكد أن العلاقة بينهما انقطعت بعد حفل الاستاد".

وطمأن عمر كمال ، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة عمر كمال

وعلق عمر كمال "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل". وأضاف عمر كمال: "الحمد لله على كل شيء شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".

تصدر مهرجان "حتة قمراية" لمطربى المهرجانات عمر كمال وأورتيجا تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحقق المهرجان حتى الآن 135,579 مشاهدة وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه.