مهرجان حتة قمراية لـ عمر كمال وأورتيجا يتصدر يوتيوب

وعلق عمر كمال "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".
وأضاف عمر كمال: "الحمد لله على كل شيء شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".
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