لطيفة تستعيد ذكريات كليب "كرهتك"

شاركت بفيديو أغنية "كرهتك" التى كانت فى عام 1999، وكتبت على الفيديو كوبليه من الأغنية قائلة:" غرامك مزيف ضميرك عدم هويتك عشقتك كرهتك نعم !! كرهتك لأنك مجرد قناع و كام مسرحية بطلها الألم"
وشاركت ايضا فى تحدى الطفولة و نشرت صورة لها و هى صغيرة و صورة اخرى و هى كبيرة.
ويذكر ان طرحت المطربة لطيفة أحدث أغانيها التى تحمل اسم خليني، عبر حسابها الرسمي على يوتيوب الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.
وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم ...بحبكم برشاا".
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