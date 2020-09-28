نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها.
نشرت ياسمين رضا -شقيقة الفنانة زينة- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها وهي تصفف شعرها، في أول ظهور لها بعد الحكم في القضية بينها وبين الفنان أحمد عز، ومطالبة الأخير لها بالتعويض.
أثارت الفنانة عارفة عبد الرسول، جدلا كبيرا الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها بالمايوه، وتلقت هجوما عنيفا من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة.
نعى الفنان الكويتي داوود حسين، الفنان المنتصر بالله، الذي وافته المنية أول أمس السبت، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| أزمة مايوه عارفة عبد الرسول.. ظهور لـ شقيقة زينة بعد قضية أحمد عز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.