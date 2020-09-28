صباحكم جميل.. ساموزين يغازل الجمهور بإطلالة من ألمانيا.. شاهد

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ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي :
- وحشتنا اوي يا ساموزين
-فين ايام الشقاوه و الكليبات
- الصوره تحفه
- الشتا بدء هناك ولا ايه
يذكر ان اخر اعمال الفنان سامو زين ، فيديو كليب أغنيه "حب حب" .
الاغنيه من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما الفيديو كليب فمن إخراج إسماعيل الأرباس.
ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعالم العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا والسعودية ومصر والكويت
يذكر ان طرح سامو زين كليب أغنية " سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوته.
اقرأ ايضا:
ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي :
- وحشتنا اوي يا ساموزين
-فين ايام الشقاوه و الكليبات
- الصوره تحفه
- الشتا بدء هناك ولا ايه
يذكر ان اخر اعمال الفنان سامو زين ، فيديو كليب أغنيه "حب حب" .
الاغنيه من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما الفيديو كليب فمن إخراج إسماعيل الأرباس.
ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعالم العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا والسعودية ومصر والكويت
يذكر ان طرح سامو زين كليب أغنية " سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوته.
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