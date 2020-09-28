خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الشاب أحمد عماد من خطوبته، الذى ظهر في فيلم الدادة دودي بدور الطفل كاظم، بعدما أصبح شابا.
وآثار أحمد عماد حيرة رواد سوشيال ميديا الذين وجدوا أن ملامحه تغيرت بشكل كبير بعد مرور 12 عاما على عرض الفيلم، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.
وعلم دوت الخليج ان الخطوبة اقيمت في الساحل الشمالي، بحضور اصدقائه المقربين وافراد عائلته، بينما يستقر احمد عماد في دبي خلال هذه الفترة.
تدور أحداث الفيلم الدادة دودي حول فتاة تعمل في سرقة الموبايلات مع شريك لها ويتعرضان للتفتيش في إحدى نقاط الشرطة على الطريق، وتضحي به، وتتورط في جريمة قتل، فتهرب لتعيش في الإسكندرية.
وبعدها وتضطر إلى العمل كمربية أطفال لدى لواء شرطة، أثناء ذلك تقابل الفتاة شخصًا آخر يغير حياتها كلها، وتبدأ طريق الالتزام والتوبة.
الفيلم من إخراج علي إدريس وتأليف نادر صلاح الدين وشارك في بطولته صلاح عبد الله، صبري فواز، عبد الله مشرف، ادوارد.
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