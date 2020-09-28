طارق عبد الحليم يطرح   كليب "امور"

طرح المطرب طارق عبد الحليم، كليب بعنوان "أمور" عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ونشر طارق الكليب على جميع مواقع التواصل الاجتماعى.

وتقول كلمات الاغنية: " امور وحليوة ومسمسم الواد ده اهو و الضحكة دى كمانجا بتقسم الواد ده اهوه خفة و شربت على حلويات الواد ده اهوه ،دا لو عدا وفات بسرح يا اهوه احترت فى وسفه ومش عارف اوصف اقول ايه،اوصف فى رموش ولا شفايف او سحر عنيه دى خدوه وعوده ولون شعره يا وعدى عليه".

و اكد "عبد الحليم" أن الكليب سوف يتم طرحه الاسبوع المقبل على بعض القنوات الفضائية .

اغنية "أمور" كلمات سمير زغلول، الحان سامى فرج ، توزيع بيشوى سمير، هندسة صوتيه محمد جودة، و من اخراج حسام المهدى.

