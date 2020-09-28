أحمد الفيشاوي وسط جمهوره من كواليس تصوير "نمبر 2"

حيث ظهر "الفيشاوي" في الصور وسط جمهور خلال كواليس تصوير أغنية "نمبر 2 "، وعلق على الصورة قائلاَ: " من تحضيرات الفيديو كليب ل نمبر 2 ".
في سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لأغنية "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها "الفيشاوي" من الفنان محمد رمضان، صاحب الأغنية المعروفة "نمبر 1".
وظهر أحمد الفيشاوي، في بوستر الأغنية بشكل رسم كاريكاتير داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم "الفيشاوي" بـ الطاحة بـ "رمضان".
يذكر أن سبب اشتعال الأزمة بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي مجددا زوجة "الفيشاوي" وذلك بعد تعليقها المسئ لـ "رمضان".
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